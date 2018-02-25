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Afrin’de bir askerimiz şehit oldu

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında uzman çavuş Şükrü Ünlü (30) şehit düştü. Memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine şehit ateşi düştü

25 Şubat 2018, Pazar 10:57
Afrin’de bir askerimiz şehit oldu
Siirt 3’üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gittiği Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Suriye’nin Afrin kentinde dün şehit oldu.

Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü’nün acı haberini, Mersin’in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü’ye askeri yetkililer verdi.

Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Beldesi’ndeki evlerine döndü.Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı.

Bekar olan şehit Ünlü’nün cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.





İHA


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