Afrin'de düşen helikopterin şehit pilotunun son sözü ortaya çıktı

‘HAFİF SİLAH’ İHTİMALİ

KUYRUK ROTORU GİDERSE...



NEDENİ BELLİ OLACAK

Adem Özdoğan

Görüntülerde yangın belirtisi olmadığı için helikopterin içeride alev aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlara göre yangının nedeni “kuyruk rotoru”na zarar veren arıza ya da hafif silahla gerçekleşen bir saldırı olabilir. Pilotlar Erdem Mut ile Mehmet İlker Kahraman’ın şehit olduğu olayın nedeni inceleme sonucunda netleşecek.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önceki gün Afrin’de görev yapan bir ATAK helikopteri kırıma uğradı. Helikopterdeki iki pilot şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘helikopterin düşürüldüğünü’ açıkladı. Başbakan Yıldırım ise helikopterin düşme nedeninin incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını söyledi. TSK’dan yapılan açıklamada, helikopterin kırıma uğradığı belirtilirken olayın kaza mı yahut düşürülme sonucu mu gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmedi. ATAK’ın düşüş nedeni detaylı incelemeler sonrası belli olacak. Pilotun son sözleri ‘yangın’ ikazı yönünde oldu.Helikopterin düşme görüntülerini değerlendiren uzmanlar, arıza, düşme ya da düşürülme gibi her ihtimalin olabileceği bilgisini verdi. Eğer uçak düşürülmüşse bunun bir füze ya da ağır silahla değil hafif silahla vurulma sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirten uzmanlar, pilotun son sözünün yangın ikazı olmasının da helikopterde arıza yahut vurulma sonucu bir sorun olduğunu gösterdiğini belirtti. Kaynaklar, helikopterin bütünlüğünü koruduğu ve bir dış yangın görülmediğinden hareketle, kuyruk rotoru aktarma organlarının zarar görmüş olabileceğine işaret ediyor.Yangının, helikopterin uyarı sistemlerinin verdiği, dışarıdan görülmeyecek dahili bir yangına ilişkin ikaz olabileceğini aktaran kaynaklar, “Kuyruk rotoru gittiği zaman helikopterin indirilmesi çok zor oluyor. İmkansız değil ama zor. Tepenin arkasında hızlı bir alçalma görüyoruz ve bu da yangın ikazıyla birleştiğinde düşme nedeninin arıza yahut vurulma sonucu rotorda çıkan yangının kontrolü kaybettirmesi sonucu olabileceğine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.Olayın asıl nedeninin kırım raporunun sonucunda ortaya çıkacağını vurgulayan askeri uzmanlar, düşme nedeni henüz tam neden ortaya konulmadığı için ihtimallere yönelik açıklamaların çelişki olarak görülmemesi gerektiğini, her birinin olasılık içerdiğini kaydetti. Uzmanlar, “Helikopterin düşmesine yönelik tüm olasılıklar ifade edilmiş durumda. Şu anda görüntüler de bu olasılıkların her birinin var olduğunu gösteriyor. Gerçek neden ise, incelemeler sonucu ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek” yorumunda bulundu.