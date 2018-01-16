Afrin'de göç başladı



ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI

40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi (Hawk füzesi nedir?)

Olası bir Afrin harekatında önce ÖSO sonra TSK devreye girecek

Mehmet Nuri Turan

AA muhabirinin Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Esad rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubu toplantısının ardından gazetecilere Afrin operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle beraber yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin’de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40’ın üzerinde atış yapıldı.Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yaptı.