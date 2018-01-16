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Afrin'de göç başladı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor

16 Ocak 2018, Salı 22:44
Afrin'de göç başladı
AA muhabirinin Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Esad rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü. 

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.


ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubu toplantısının ardından gazetecilere Afrin operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle beraber yapacağız"  ifadelerini kullanmıştı.
 

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI


Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin’de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40’ın üzerinde atış yapıldı.

Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yaptı. 

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