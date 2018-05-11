Afrin'de görev yapan PÖH'ler geri döndü

Büşra Kamış

görevli 22 kişilik tim için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile silah arkadaşları tarafından karşılanan özel harekat polisleri, kendilerini karşılayanlarla kucaklaştı.Duaların edilen ve kurban kesilen törende, protokol mensuplarınca görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekat polisleri tebrik edildi.Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyen küresel bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Özellikle Suriye sınırında bir terör devleti kurma teşebbüsü başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ve aziz Türk milleti ile beraber bu hain tuzağı bozmak için gerekli tedbirleri almış ve sınır ötesi operasyonları gerçekleştirmiştir." dedi.Bu operasyonların en önemli özelliklerinden bir tanesinin de Savunma Sanayiinde üretilen milli silahlar olduğunu vurgulayan Yavuz, "Daha önemlisi 81 milyon aziz Türk milletinin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğidir. Daha da ötesi gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin Türk milletinin yanındaki duası, niyazı ve dayanışmasıdır. Herkes şunu iyi bilsin ki bu ülkenin kimseye verilecek bir çakıl taşı yoktur. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkaracak, ellerini kıracak güç ve kudrete sahibiz." şeklinde konuştu.Afrin'e giden timin kutlu bir yola çıktığını ve görevlerini hakkıyla yerine getirerek geri döndüklerini belirten Seddar Yavuz, "Yiğitlerimizden Allah razı olsun. Onları yetiştiren anne ve babalardan da Allah razı olsun. Bu millet her zaman varlığını sürdürecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu vatanı sokakta bulmadık ve asla da teslim etme niyetimiz yoktur." ifadelerini kullandı.Vali Yavuz ile katılımcılar, tören bitiminde PÖH timi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Ordu'dan 22 özel harekat polisi, 21 Şubat'ta dualarla Afrin'e uğurlanmıştı.