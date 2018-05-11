15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Afrin'de görev yapan PÖH'ler geri döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Ordu'dan Afrin'e giden Polis Özel Harekat (PÖH) timi şehre döndü.
 

11 Mayıs 2018, Cuma 14:23
Afrin'de görev yapan PÖH'ler geri döndü
Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 kişilik tim için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile silah arkadaşları tarafından karşılanan özel harekat polisleri, kendilerini karşılayanlarla kucaklaştı.

Duaların edilen ve kurban kesilen törende, protokol mensuplarınca görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekat polisleri tebrik edildi.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyen küresel bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Özellikle Suriye sınırında bir terör devleti kurma teşebbüsü başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ve aziz Türk milleti ile beraber bu hain tuzağı bozmak için gerekli tedbirleri almış ve sınır ötesi operasyonları gerçekleştirmiştir." dedi.

Bu operasyonların en önemli özelliklerinden bir tanesinin de Savunma Sanayiinde üretilen milli silahlar olduğunu vurgulayan Yavuz, "Daha önemlisi 81 milyon aziz Türk milletinin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğidir. Daha da ötesi gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin Türk milletinin yanındaki duası, niyazı ve dayanışmasıdır. Herkes şunu iyi bilsin ki bu ülkenin kimseye verilecek bir çakıl taşı yoktur. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkaracak, ellerini kıracak güç ve kudrete sahibiz." şeklinde konuştu.

Afrin'e giden timin kutlu bir yola çıktığını ve görevlerini hakkıyla yerine getirerek geri döndüklerini belirten Seddar Yavuz, "Yiğitlerimizden Allah razı olsun. Onları yetiştiren anne ve babalardan da Allah razı olsun. Bu millet her zaman varlığını sürdürecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu vatanı sokakta bulmadık ve asla da teslim etme niyetimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz ile katılımcılar, tören bitiminde PÖH timi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ordu'dan 22 özel harekat polisi, 21 Şubat'ta dualarla Afrin'e uğurlanmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afyonkarahisar'da düğün magandalarına baskın

Afyonkarahisar'da düğün magandalarına baskın
Başbakan'dan Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili açıklama

Başbakan'dan Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili açıklama
İstanbul Esenler'de bir okulda bomba ihbarı

İstanbul Esenler'de bir okulda bomba ihbarı
Bakan Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

Bakan Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan adaylığı kesinleşen tek ismi açıkladı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan adaylığı kesinleşen tek ismi açıkladı
Denizli'de vahşet! Köpeği boğarak öldürdükten sonra tecavüz etmiş

Denizli'de vahşet! Köpeği boğarak öldürdükten sonra tecavüz etmiş
İstanbul Laleli'de hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı

İstanbul Laleli'de hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı
Erzurum’da PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonu

Erzurum’da PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonu
FETÖ'cüler durmuyor! Sosyal medyada bu iddiayı ortaya attılar

FETÖ'cüler durmuyor! Sosyal medyada bu iddiayı ortaya attılar
Ramazan'da oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç duası...

Ramazan'da oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç duası...
Malatya'da eroin operasyonu: 13 kilo ele geçirildi

Malatya'da eroin operasyonu: 13 kilo ele geçirildi