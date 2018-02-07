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Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi!

Afrin'de Mehmetçik, teröristlerin ÖSO'ya bağlı güçlerin bulunduğu mevziye bombalı araçla yapmaya çalıştığı intihar saldırısını tank atışıyla engelledi. Tank atışıyla bomba yüklü aracın imha edilmesi kameraya yansıdı

Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi!
Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye Ordusu'na ( ÖSO) bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi.
 

KAMERALARA YANSIDI


Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi kameralara yansıdı. AA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.

İşte o görüntüler: 


 

TERMAL KAMERALARLA TAKİP EDİLDİ


PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edilirken, hem yapılan atış hem de sonrasında aracın durumu görüntüledi.

Söz konusu saldırı şeklinin, DEAŞ terör örgütünün bölgede yoğun şekilde kullandığı metotlardan biri olduğu biliniyor. PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi, iki örgüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.

 


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