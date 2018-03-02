Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 42. gün

Büşra Kamış

oldu,açıklandı mı? Toplamda? Afrin operasyonunun? Soruları şu an en çok aratılanlardan biri oldu. Tüm Türkiye'nin takip ettiği Afrin operasyonunun 42. günündeyiz. Peki 42 günde kaç askerimiz şehit oldu, yaralı askerlerimiz var mı? İsimleri açıklandı mı, öldürülen terörist sayısı kaç oldu?TSK'dan gelen son dakika bilgiye göre Afrin'de 8 askerimiz daha şehit oldu.Şehit sayısı 42'e yükseldi.Afrin operasyonunda toplam 42 askerimiz şehit olmuştur.156'dır.Harekat kapsamında da toplam 2 bin 222 terörist de etkisiz hale getirildi.kırsalındaki’de tünellerden sızmaya çalışan 100 PYD’li teröristle, kahraman askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Mehmetçikler çok sayıda teröristi öldürdü.Çatışmada 8 askerimiz şehit düştü, 13 askerimiz yaralandı. Şehit ve yaralıların İzmir Bornova’daki komando birliğinden Afrin’e gittiği öğrenildi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) Isparta’daki ailesine acı haber verildi.Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü.Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın acı haberi İzmir’deki ailesine verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı’nın (28) İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) memleketi Konya’ya ateş düştü. Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç’a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.TSK'nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.Afrin’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir’deki baba ocağına acı haberi ulaştı.Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin´de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in (26) Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.Afrin'de yürütülen ' Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın (24) acı haberi, Gaziantep’te oturan ailesine verildi.Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi.Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit düşen üsteğmen Erdem Mut'un, Kırıkkale'deki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Burak Akalın’ın Samsun’daki baba ocağında üzüntü yaşanıyor. Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarındaki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Aysel ile baba Ekrem Akalın’ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.Samsun’un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Afrin´de devam eden operasyonlarda görev alan evli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi.Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın acı haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki şehidin babası Ramazan Karaca'ya askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 3 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin haberini alanlar, evin önünde toplandı. Evine Türk bayrakları asılan şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin Eskişehir’deki baba ocağında yas var. Şehit Ege’nin 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak’taki babaevine gelen Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan ve beraberindeki askeri yetkililer, şehadet haberini annesi Gülten Ege’ye iletti. Yaklaşık 20 yıl önce babasını kaybettiği belirtilen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin eşi ve iki kızının Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulundukları öğrenildi. Şehadet haberinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun Giresun’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Karacaoğlu’nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyündeki babaevine giden Kaymakam Mustafa Demir ve askeri yetkililer, şehadet haberini baba Süleyman ve anne Muazzez Karacaoğlu’na iletti.Siirt 3’üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gittiği Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Suriye’nin Afrin kentinde dün şehit oldu.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Afrin'de dün 9 askerin şehit düştüğü 1027 rakımlı tepede çıkan çatışmada, PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı. Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak yeniden köye döndüğü, 40 civarında teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildiAfrin'de devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. TSK yaptığı ikinci açıklamada da 2 askerin şehit olduğu 4 askerin ise yaralandığı duyuruldu. Sabah saatlerinde de ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düşmüştü. TSK'nın yaptığı üçüncü açıklamada da 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı açıklandı. Peş peşe gelen acı haberlerin ardından şehit sayısı 12'e yükseldiZeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, 2'si kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot subay, 11 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı.Terör örgütlerine ait mevzileri, karadan ve havadan ateş altına alıp imha etti. Bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.Genelkurmay Başkanlığı ise ayrı ayrı açıklamalarla kırıma uğrayan helikopterde 2, çıkan çatışmada ise 9 askerin şehit olduğunu bildirdi. Helikopterle ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, 118'i bugün olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana toplam 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi.Öte yandan, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası’na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan’dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.