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Afrin'de sıcak gelişme: 2 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler, Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandı. Öte yandan Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri de PYD/PKK'lı teröristlerden arındırıldı

Afrin'de sıcak gelişme: 2 köy daha teröristlerden temizlendi
Afrin'de terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. TSK'nin desteklediği ÖSO'ya bağlı güçler Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların bombardımanının ardından TSK unsurları tarafından desteklenen ÖSO güçleri tepede kontrolü aldı.

Çıkan çatışmalarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgenin kontrolünün sağlanmasının ardından sızma girişiminde bulunan teröristlerden 5'i daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi. 

Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Gece-gündüz mevzide elleri tetikte nöbet tutan askerler arasında milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan Mehmetçik de dikkati çekti.
 

2 KÖY DAHA ALINDI


Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri PYD/PKK'lı teröristlerden  arındırıldı.




 


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