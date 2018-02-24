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Afrin'de terör mevzileri ateş altına alındı

Afrin'deki terör mevzileri, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruluyor
 

24 Şubat 2018, Cumartesi 19:10
Afrin'de terör mevzileri ateş altına alındı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı.


20 OCAK'TA BAŞLADI


Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. 


SEVKİYATLAR SÜRÜYOR


Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruluyor.

Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatı da sürüyor.


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