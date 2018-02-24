Afrin'de terör mevzileri ateş altına alındı



20 OCAK'TA BAŞLADI



SEVKİYATLAR SÜRÜYOR

Gizem Yetil

nce () yürütülenkapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı.Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruluyor.Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatı da sürüyor.