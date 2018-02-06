15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonunu sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi. Terör örgütünün 35 kişilik grupları eğitime aldığı kampta duş, yatakhane ve yemekhanenin yanı sıra teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru dikkati çekti.

Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Hareket planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA ekibinin görüntülediği kamp alanında terör örgütü, 35 kişilik grupları eğitime alıyordu. Sözde eğitim kampında PYD/PKK'lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler ve bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu.

Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda, teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatlarından korunmak için tüneller ve sığınaklar ile terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela dikkati çekti. Burada asılı olan terör örgütünün paçavrası, harekata katılan TSK personeli tarafından kaldırıldı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yüzlerce kişi taşıyıcı anne arıyor! Taşıyıcı anne ilanları

Yüzlerce kişi taşıyıcı anne arıyor! Taşıyıcı anne ilanları
Son Dakika...Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

Son Dakika...Bahçeli grup toplantısında konuşuyor
Yeni baba olan şehit Uzman Çavuş'un ateşi, Nevşehir'e düştü

Yeni baba olan şehit Uzman Çavuş'un ateşi, Nevşehir'e düştü
Esad'dan kritik hamle! Füzeleri konuşlandırdı

Esad'dan kritik hamle! Füzeleri konuşlandırdı
Son dakika! TSK: Öldürülen terörist sayısı 970'e yükseldi

Son dakika! TSK: Öldürülen terörist sayısı 970'e yükseldi
Reuters duyurdu... Esad'dan tehdit gibi hamle

Reuters duyurdu... Esad'dan tehdit gibi hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Mimar Sinan Üniversitesi'nde skandal! Bale öğrencilerini kırbaçladılar

Mimar Sinan Üniversitesi'nde skandal! Bale öğrencilerini kırbaçladılar
İstanbul'a kar düşmüyor ama Paris, Madrid, Moskova ve Tahran bembeyaz!

İstanbul'a kar düşmüyor ama Paris, Madrid, Moskova ve Tahran bembeyaz!

Diyarbakır'ın 4 ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın 4 ilçesinde sokağa çıkma yasağı
Pentagon Sözcüsü: Afrin’e giden YPG’ye destek yok

Pentagon Sözcüsü: Afrin’e giden YPG’ye destek yok