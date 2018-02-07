Afrin'de teröristlerin gizlendiği labirent tüneller bulundu

Serap Belovacıklı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sirgaya Tepesi'nin birbirleriyle bağlantılı beton tünellerle çevrili olduğu görüldü.Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, PYD/PKK'lı teröristlerin, TSK ve ÖSO'nun önceki gün ele geçirdiği Sirgaya Tepesi'ni savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla beton tünellerle çevirdiği ortaya çıktı.İki metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde yapılan birbirleriyle bağlantılı tünellerin içinde ranza ve mutfak malzemelerinin olduğu da gözlendi.Her 10 metrede bir mazgalların olduğu tünellerin üstlerinin toprakla örtülü olduğu da göze çarptı. Tünellerin duvarlarının yaklaşık 80 santimetrelik betonlardan yapıldığı görüldü.Tepede incelemede bulunan AA muhabirleri ayrıca teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yeni tüneller açmaya başladıkları ancak iş makinelerini bırakıp kaçtıkları izlenimini edindi.Sirgaya Tepesi'nden bakıldığında Kilis'in rahat şekilde görüldüğü de dikkati çekti.PYD/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.