Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sürüyor! Çatışma anları görüntülendi



JÖH'LER SEVK EDİLDİ



3 KİLOMETREYE KADAR DÜŞTÜ



ÖMER SİMO KÖYÜ KURTARILDI

Serap Belovacıklı

Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor. Operasyon sırasında cephe hattında bulunan ÖSO'cuların teröristlerle çatışma anları AA kamerasına yansıdı.İHA'nın haberine göre Cinderes'teki teröristlere ait mevzi ve sığınaklar havadan ve sınırda bulunan obüs ve tanklar tarafından vurulmaya devam ediyor. Cenderes ile Afrin’in birçok noktasından dumanların yükseldiği görülüyor.Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve Jandarma Özel Harekat timlerinin sevk edildiği bölgede her geçen saat hareketlilik artıyor.Afrin merkezine giden en önemli kavşak niteliğindeki Cenderes’e mesafenin 3 kilometreye kadar düştüğü bildiriliyor. Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.Alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Ömer Simo köyünü PYD/PKK'dan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtarmış oldu.Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."