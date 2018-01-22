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Afrin'deki mevziler imha edildi

Hatay Hassa sınırından bu akşam saatlerinde çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile Afrin'deki YPG'ye ait hedeflere atış yapıldı

Afrin'deki mevziler imha edildi
Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.


MEVZİLER İMHA EDİLDİ



Terör örgütünün saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi. Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi. 

Hatay Valisi Erdal Ata dünkü saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Patlamalarda 47 kişi yaralandı. Bunların 30 tanesi Türk, 17 tanesi Suriyeli. Maalesef yaralı Suriyeli misafirlerimizden bir tanesi daha sonra hayatını kaybetti.
Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte. Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeleri olduğu şüphesi var" diye konuşmuştu. 


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