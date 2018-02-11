15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Afrin'deki PYD/PKK hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor

Suriye’nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı

11 Şubat 2018, Pazar 20:00
Afrin'deki PYD/PKK hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor
TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ DEVAM EDİYOR

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor. 

KİLİS (AA)

Orgeneral Akar: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak Orgeneral Akar: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de kar yağışı başladı
Sınırdaki en yüksek tepeye dev Türk bayrağı

Sınırdaki en yüksek tepeye dev Türk bayrağı
Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi

Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi

Afrin şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Afrin şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi

Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi
Afrin'de Serincek köyü teröristlerden temizlendi

Afrin'de Serincek köyü teröristlerden temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün
Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı
Teröristlerin üçüncü Kandil'i olacaktı! Başlarına yıkıldı

Teröristlerin üçüncü Kandil'i olacaktı! Başlarına yıkıldı
PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı

PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı