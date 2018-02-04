Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilen ağır silahlar yakalandı

Büşra Kamış

Suriye'nin batı Halep kırsalındaki askeri muhalifler,ndaişgalindeki'e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakaladı.Suriyeli askeri muhalif gruplardan Nurettin Zenki, Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilmek üzere, içine çok sayıda ağır silah gizlenmiş bir akaryakıt tankeri ele geçirdiğini duyurdu.Sosyal medya hesabında tankere ve silahlara ait görüntüyü paylaşan grup, Nurettin Zenki emniyet güçlerinin şüphelendikleri aracı batı Halep kırsalında Akil dağı yakınlarında yaptıkları bir operasyonla yakaladığını bildirdi.Grubun paylaştığı videoda, Rus yapımı anti tank füzeleri, RPG-7 roket atar, piyade tüfekleri, NATO üyeleri ülkelerin ortak imalatı 7.62 mm silah mühimmatı, otomatik silah şeritleri, otomatik silahlar, çok miktarda şarjör, Rus ve NATO üye ülkelerin envanterindeki uçak savar silahları ve bu silahlara ait yüklü miktarda mühimmat yer alıyor.İlk yapılan incelemede, PYD/PKK'ya silahların götürülmesine bir araç tüccarının aracılık ettiği öğrenilirken, sevkiyatın arkasında kimin olduğu henüz araştırılıyor.Muhalif kaynaklar, silahların Afrin'e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı kullanılmak üzere gönderildiğine dikkati çekti.