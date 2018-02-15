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Afrin’deki teröristten 'sivil kıyafet' itirafı

PYD/PKK mensubu bir terörist, örgüt mensuplarının Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda hedef olmamak için sivil kıyafetler giydiğini ve halkın içinde gizlendiğini belirtti

Afrin’deki teröristten 'sivil kıyafet' itirafı
Rusya’nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.

'SİVİL KIYAFETLE KENDİMİZİ KORUYORUZ'


Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. PYD/PKK’nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

RT muhabirinin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, TSK ve ÖSO’nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi.

Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti.

HALKIN MERKEZDEN UZAKLAŞMAMASINI İSTİYORLAR


Afrin’deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PYD/PKK’nın, sivil yerleşimlere yoğun şekilde yuvalandığı ve halkın Afrin’den uzaklaşmaması için ilçe merkezinden çıkışları yasakladığı biliniyor.


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