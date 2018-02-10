Afrin’deki YPG’li teröristlere gönderilen cesaret verici uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana polisi, Afrin’deki YPG’li teröristlere gönderilmek üzere yola çıkan 3 milyon lira değerinde 250 bin cesaret verici uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 25 kişi tutuklandı.

10 Şubat 2018, Cumartesi 11:39
Afrin’deki YPG’li teröristlere gönderilen cesaret verici uyuşturucu hap ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla Avrupa’dan sokulan ve Hatay’a götürülmek üzere paketlenmiş 250 bin cesaret verici özelliği olan uyuşturucu hap getirileceği ihbarını aldı. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kamyoneti adım adım takibe aldı. İçerisinde Suriye uyruklu V.Ş.Z (37) ve M.A’nın (29) bulunduğu plastik kasa yüklü kamyonet, Sarıçam ilçesi D-400 yolunda durduruldu. İki şüpheli, araçtan indirilerek üst araması yapıldı.



Polis, daha sonra hassas burunlu köpek ile yapılan aramada kasaların arasına gizlenmiş 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Bu anlar saniye saniye görüntülenirken,uyuşturucu hapların değerinin 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

  
AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLERE GİDECEKTİ

  
Polis, ele geçirilen hapların önce Hatay’a ardından yine kaçak yollarla Suriye’nin Afrin bölgesindeki YPG’li teröristlere gönderileceğini tespit etti.



Bu uyuşturucunun, insan beynine direk etki edip ve sinir sistemi üzerinde değişiklikler yaptığı, hapı kullanan teröristlerin kalp ritminin hızlanıp, vücut ısılarının artarak aşırı bir enerji kazandığı cesaret verdiği öğrenildi.


Ayrıca ekipler, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyon lira olduğunu tespit etti.


  
Suriye uyruklu V.Ş.Z ve M.A tutuklanırken hapları teröristlere götürdüklerini itiraf etti.
 


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