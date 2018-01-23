Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda 4. gün! Taha Akyol sınırda oluşturulan terör koridorunu yazdı



FIRAT KALKANI



ZEYTİN DALI



FIRAT’IN DOĞUSU

Serap Belovacıklı

"Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi Türk Silahlı Kuvvetleri sınırda Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atan terör oluşumuna karşı operasyon başlattı.adı verilen operasyonda bugün 4. güne girildi.bugün köşesinde sınırda oluşturulan terör koridorunu haritalarla anlattı.Suriye'de YPG’nin elinde tuttuğu alan 70 bin kilometrekare olarak tahmin ediliyor. Ana gövdesi “Fırat’nın doğusu”nda ve “Irak sınırı”na bitişiktir. (Haritada sarı renkli.)Bu çok geniş bir alandır ve güney sınırlarımızı tamamen kuşatan bir “terör koridoru”nu ifade etmektedir.Yukarıdaki haritada Fırat Kalkanı harekâtından önce YPG kontrolündeki Cizre, Kobani ve Afrin “kanton”larının Türkiye’yi güneyden nasıl kuşattığı görülüyor.Şunu hiç akıldan çıkarmamak lazımdır: “Kanton” denilen bu yapılar tamamen Abdullah Öcalan’ın “KCK” yani “Kürdistan Komünler Birliği” modelinin uygulanmasıdır. Stalin-Kaddafi karması bir totaliter sistemdir. Hâkim olduğu yerlerde kendinden olmayan Kürtleri bile “etnik temizliğe” tabi tutuyor.Barzani’nin bu konuda çok yakınmaları vardır; Barzani’yi “feodal hain” olarak görüyorlar.Türkiye’yi güneyden kuşatan bu totaliter koridor Fırat Kalkanı harekâtıyla kırıldı. Ağustos-Eylül 2017’de başlayan harekât altı ay sürdü, tamamlandığı Mart 2017’de açıkladı.Haritada turkuaz bölge Fırat Kalkanı harekâtıyla güvenliğin sağlandığı bölgedir. “Koridor” ya da “kuşatma”yı nasıl kestiği görülüyor.Fırat Kalkanı’nın 5 bin kilometrekareye kadar genişlemesi öngörülmüştü. Fakat siyasi sebepler yüzünden El Bab’dan öteye geçilmedi, alan 2.000 veya 2.500 kilometrekare olarak kaldı.Rakka operasyonunu Amerika’nın Türkiye ile değil PYD ile yapması, bu alanın genişlemesini engellediği gibi YPG’yi güçlendirdi.Fırat’ın batısındaki Membiç de YPG yönetimindedir; bunu Esad, Rusya ve ABD birlikte sağladı; kimi göz yumarak, kimi fiilen destekleyerek.Afrin, elbette bir gizli anlaşmayla, Esad tarafından YPG’ye devredildi. Esad’da Türkiye’ye karşı bir intikam duygusu olduğu gibi, elindeki güçler yetersiz kaldığında YPG’yi kullanıyor.YPG’nin Afrin’de güçlenmesi Gaziantep ve Hatay için ciddi bir terör tehdididir.Haritada görüldüğü gibi, Zeytin Dalı harekâtının ilk aşaması olarak, Afrin’in Türkiye ile sınırdaş yerlerinde bir güvenlik şeridi kuruluyor. Başbakan Yıldırım bunu “130 kilometre uzunluğu ve 20-30 km derinliği olan güvenli bir şerit” olarak tanımladı.Böylece “koridor”daki kesinti daha da genişleyeceği gibi, Gaziantep ve Hatay’a militan sızması önlenecektir.“İkinci aşama” tabii açıklanmıyor; askeri ve bilhassa siyasi şartlara göre şekillenecektir.Emekli Org. İlker Başbuğ “Ana sorun Fırat’ın doğusunda” diyor. Fırat’ın doğusunun ABD, batısının Rus nüfuz bölgesi gibi göründüğünü söylüyor.Gerçekten, Türkiye Afrin operasyonunu Moskova ile görüştü, ABD ise “Fırat’ın batısı bizi ilgilendirmez, biz orada yokuz” dedi.PYD-YPG’nin asıl geniş hâkimiyet alanı “Fırat’ın doğu”sundadır ve ABD ile işbirliği yapmaktadır!Bu açıdan Membiç, Afrin’den daha kritiktir.“Fırat’ın doğusu” ise çok daha kritiktir ve askeri olmaktan ziyade ağır bir siyasi sorundur.Devam edeceğim.