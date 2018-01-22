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Afrin'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika... Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde 1 asker şehit oldu

22 Ocak 2018, Pazartesi 23:35
Afrin'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

Şehidin cenazesi, ambulansla Kilis’ten Gaziantep’teki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Zeytin Dalı' Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.


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