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Afrin'den acı haber: Şehit ve yaralı var

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye´nin Afrin kentinde el yapımı patlayıcınım infilak etmesi nedeniyle 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı

03 Mayıs 2018, Perşembe 22:46
Afrin'den acı haber: Şehit ve yaralı var
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in (32) ailesine şehadet haberi verildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Erkek'in merkez ilçe Karesi'ye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan annesi Bahriye ile babası Rahim Erkek'e şehadet haberini Vali Ersin Yazıcı verdi. Acılı aile taziyeleri kabul ederken, şehidin ailesinin oturduğu sokak ve mahalle meydanındaki dükkanlara Türk bayrakları asıldı.

Teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erkek'in, Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Şehit Erkek, yarın cuma namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Yağcılar Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

AA


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