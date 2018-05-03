Afrin'den acı haber: Şehit ve yaralı var

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Mehmet Nuri Turan

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.Şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in (32) ailesine şehadet haberi verildi.Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Erkek'in merkez ilçe Karesi'ye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan annesi Bahriye ile babası Rahim Erkek'e şehadet haberini Vali Ersin Yazıcı verdi. Acılı aile taziyeleri kabul ederken, şehidin ailesinin oturduğu sokak ve mahalle meydanındaki dükkanlara Türk bayrakları asıldı.Teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erkek'in, Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.Şehit Erkek, yarın cuma namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Yağcılar Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.AA