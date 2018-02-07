15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Afrin'den kahreden haber: 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan TSK unsurlarına yönelik gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırılarında iki askerin şehit olduğunu açıkladı

07 Şubat 2018, Çarşamba 23:24
Afrin'den kahreden haber: 2 asker şehit oldu
TSK'dan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
 
Kilis ve Karabük'e şehit ateşi düştüKilis ve Karabük'e şehit ateşi düştü 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 4 tutuklama

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 4 tutuklama
Son dakika... Darmık Dağı'nda yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Darmık Dağı'nda yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na 9 bin 763 başvuru

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na 9 bin 763 başvuru

THY yoğun talep üzerine sefer artışına gidiyor

THY yoğun talep üzerine sefer artışına gidiyor
ÖSO, Havuz Tepesi’ni ele geçirdi

ÖSO, Havuz Tepesi’ni ele geçirdi
Vize serbestisine yönelik plan AB'ye iletildi

Vize serbestisine yönelik plan AB'ye iletildi
Vize serbestisine yönelik çalışma planı AB'ye iletildi

Vize serbestisine yönelik çalışma planı AB'ye iletildi
TSK desteğindeki ÖSO Havuz Tepesi'ni ele geçirdi

TSK desteğindeki ÖSO Havuz Tepesi'ni ele geçirdi
Son dakika... Avukatların baroya, doktorların TTB'ye üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

Son dakika... Avukatların baroya, doktorların TTB'ye üye olma zorunluluğu kaldırılıyor
Afrin'de teröristlerin gizlendiği labirent tüneller bulundu

Afrin'de teröristlerin gizlendiği labirent tüneller bulundu
Erdoğan talimat vermişti, TTB ve TBB'deki Türk ibaresi kalkıyor

Erdoğan talimat vermişti, TTB ve TBB'deki Türk ibaresi kalkıyor