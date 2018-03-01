Afrin'den kahreden haber: Şehitlerimiz ve yaralılarımız var

GENELKURMAY'DAN İLK AÇIKLAMA: 5 ŞEHİT, 7 YARALI
Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı:
'Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
GENELKURMAY'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA : 3 ŞEHİT, 6 YARALI
Silahlı Kuvvetleri'nin ilk açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha geldi.
Açıklama şöyle:
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
DHA
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Mehmet Nuri Turan