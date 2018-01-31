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Afrin'den Kırıkhan'a roket atıldı

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay’ın Kırıkhan ilçesine roketli saldırı düzenlendi

31 Ocak 2018, Çarşamba 22:05
Afrin'den Kırıkhan'a roket atıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye’nin Afrin bölgesinden PYD/PKK’lı teröristlerce atılan roket, Kırıkhan’ın Perişan Mahallesi’nde sınırın sıfır noktasındaki boş araziye düştü.

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ TOPA TUTULDU


Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Jandarma, roketin düştüğü yerde inceleme başlatırken, saldırıdan sonra Hatay’ın Suriye sınırında konuşlu topçu bataryaları Afrin’deki PYD/PKK terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı. 

​HATAY (AA) 

 


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