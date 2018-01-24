Afrin'e askeri sevkiyat sürüyor



TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan Afrin Harekatı açıklaması

Haber Merkezi

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan Afrin'e yaklaşık 10 araçlı askeri sevkiyat yapıldı. Aralarında tank ve askeri personelin de bulunduğu askeri konvoyun Afrin'deki çatışma bölgesine gönderileceği öğrenildi.Gündüz saatlerinde de Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan yola çıkan mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcıların sınır bölgesine gittikleri görülmüştü.TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.