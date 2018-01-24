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Afrin'e askeri sevkiyat sürüyor

Gaziantep'ten Afrin’e tank ve askeri personelin bulunduğu araç sevkiyatı yapıldı

24 Ocak 2018, Çarşamba 22:21
Afrin'e askeri sevkiyat sürüyor
Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan Afrin'e yaklaşık 10 araçlı askeri sevkiyat yapıldı. Aralarında tank ve askeri personelin de bulunduğu askeri konvoyun Afrin'deki çatışma bölgesine gönderileceği öğrenildi.

Gündüz saatlerinde de Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan yola çıkan mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcıların sınır bölgesine gittikleri görülmüştü.


TSK'DAN AÇIKLAMA


TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan Afrin Harekatı açıklamasıTSK'dan Afrin Harekatı açıklaması


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