Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na en anlamlı destek

"RABBİM İNŞALLAH BANA DA ŞEHİT OLMAYI NASİP EDER"

"3-5 ÇAPULCUYA VATANI BIRAKACAK HALİMİZ YOK"



"AFRİN'E GİRMEYE HAZIRIZ"

Serap Belovacıklı

Suriye’ninbölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan, 8’inci gününde de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş ‘Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü asker olarak katılmak için askerlik şubesine ve jandarma komutanlığına başvuruda bulunurken, Mehmetçiğe en anlamlı destek Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi’nde yaşayan Hilmi Polat’tan geldi. Doğuştan engelli olan 48 yaşındaki Polat, Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere destek amacıyla kamuflajını giyerek, görev verilmesi halinde onlarla birlikte Afrin’deki operasyonlara katılacağını ve vatan uğruna şehit olmaya hazır olduğunu söyledi."Vatan sevgisiyle, gönlümde iman aşkıyla Afrin’deki Mehmetçiklerle ben de vatan uğruna şehit olmaya gitmek istiyorum" diyen Polat, "Allah’ın izniyle bu işi başaracağız. Ben de cepheye gitmek istiyorum. Engelli olduğum için askerlik yapamadım. Onun ezikliğini yaşıyorum. Şehit olmak istiyorum. Allah’a kurbanım. Rabbim bana da inşallah şehit olmayı nasip eder. Kurban olduğum Allah Mehmetçiğimize başarılar nasip etsin. Allah’ım korusun onları" diye konuştu.Hilmi Polat’ın kardeşi 43 yaşındaki Adem Polat da, "Biz Kurtuluş Savaşı’nda Fransız işgali görmeyen tek köy olarak Kesmeli Tepe denilen mevkiide bir mavzer, 5 mermi ve 3 asker ile cepheye gidenlerin torunuyuz. Değil ki biz burada 3-5 tane çapulcuya bu vatanı bırakacak halimiz yok. Kadınımızla, kızımızla, yaşlımızla, özürlümüzle bu vatan için içimizde bu iman olduğu müddetçe hiç kimse bize posta koyamaz" dedi.Ağabeyinin vatan uğruna, bayrak uğruna, din uğruna canını seve seve vermeye hazır olduğunu belirten Polat, "Afrin’e gitmeye hazırız. Gerekirse hepimiz tankımızla, tüfeğimizle ağabeyimle beraber bu yola baş koyduk. Daima hazırız biz" şeklinde konuştu.