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Afrin’e gitmek için askerlik şubesine koştular

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Trabzonlular Derneği üyeleri Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna destek vermek için gönüllü askerlik müracaatında bulundu. Dernek lokalinde toplanan çok sayıda Trabzonlu, ellerinde Türk bayrakları ile askerlik şubesine yürüdü
 

Afrin’e gitmek için askerlik şubesine koştular
Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Cemal Karagüzel ve üyeler, Hürriyet Mahallesi’nde toplanarak, Türk bayrakları ile sloganlar atarak askerlik şubesine yürüdü.

'MEHMETÇİĞİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'


Askerlik şubesinde basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Karagüzel, "Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bölünemeyeceğini bir kez daha göstermek için gönüllü askerlik için başvuracağız. Mehmetçiğimiz yalnız değildir. Biz bir ölür bin diriliriz. Topraklarımızı kolay kazanmadık, kolay da böldürmeyiz. Yaşının, kadın veya erkek olmasının önemi yok. Bugün askere gitmek için, vatanı korumak, gönüllü askerlik için başvurmaya gelldik. Askerimizin, Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız" dedi.
 

61 KİŞİ GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPTI 


Konuşmanın ardından 61 kişi, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek maksadıyla gönüllü askerlik için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen Furkan Karacan’a teslim etti.
 


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