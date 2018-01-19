Afrin'e harekat planı hazır: Afrin harekatını Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek

Serap Belovacıklı

planı hazır. Türkiye’nin kilitlendiği harekata özel eğitimli askerlerden oluşan iki tugay katılacak. Mehmetçik’e 2. Ordu Komutanı Korg. Temel kumanda edecek. Fırat Kalkanı’nda DEAŞ süpürülmüştü. Afrin’de PKK/PYD’ye kuşatma harekatı uygulanacak. Harekat “hava destekli kara harekatı” olarak planlanıyor.Yeni Şafak'ın haberine göre,için tüm planlar hazırlandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel harekatda görev alacak.’nda terör örgütü DEAŞ’a yönelik süpürme harekâtı icra eden TSK, Afrin’de ise’ye ‘kuşatma harekâtı’ uygulayacak.TSK,’deki teröristleri kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden (Hatay, Kilis, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatacak. Özellikle Tel Rıfat ve Minnığ Havaalanı bölgesinden terör örgütünün lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak.Harekatın en önemli amacı, örgütün ana damarını kesmek ve köşeye sıkıştırarak teslim olmaya zorlamak olacak. Burada da sivil halkın desteği büyük önem kazanıyor. Son dönemdeki yoğun harekat duyurularının, zarar görmemeleri için sivil halkın bölgeyi terk etmesine yönelik olduğu belirtiliyor.Afrin harekatı, coğrafi şartlar açısından da Bab’dan da farklı olacak.ekseninde gerçekleştirilen, bölgenin uygun arazi yapısı dolayısıyla zırhlı kuvvetler ağırlıklı olarak gerçekleştirilmişti. Ancak Afrin, daha sarp, kayalık ve ağaçlık bölge olduğu için harekât ‘hava destekli kara harekatı’ olarak planlanıyor.Dolayısıyla harekatda daha çok komando, özel kuvvet ve piyade birlikleri görev alacak. Özellikle dağlık alanlarda teröristlerin kaçışlarına karşı da hava unsurlarına ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor. Sivil hassasiyeti ve teröristlerin az sayıda gruplarla hareket ettikleri değerlendirildiğinde özellikle silahlı İHA’ların daha faal kullanılması planlanıyor. Sınır bölgelerindeki zırhlı birlikler ise daha çok ‘uzaktan destek’ görevi icra edecek.Hatay sınırında, Afrin kuzeydoğusundaki Hassa bölgesi istikametinde PKK’lıların varlık gösterdiği Amanos dağ silsilesinde özel eğitimli komandolardan yararlanılacak.Kuşatma harekâtında teröristlerin Afrin Amanoslarından Türkiye’ye kaçışlarının önü de kesilecek. Yine bomba dolu tüneller, tuzaklamalar, EYP’lere karşı SAT komandoları da harekât boyunca görev ifa edecek.Afrin’deki bütün terör hedefleri İHA’lar, sınır gözetleme vasıtaları ve alandaki ekiplerce tek tek tespit edildi. Terör örgütüne ait mevziler, doçka, makineli tüfek ve zırhlı araçların bulunduğu noktalara ilişkin koordinatlar hazır bekletiliyor.Harekatı’nın kahramanıyönetecek. Temel, gerek İdlib’de kontrol noktaları kurulması çalışmalarını gerekse Afrin için yürütülen hazırlıkları bizzat sevk ve idare ediyor.Bölgede PKK’lıların her hareketi anlık olarak izleniyor ve yeni mevzilenmelere karşı da koordinatlar yenileniyor. Gerek Güneydoğu’daki hendek terörüyle mücadelede elde edilen tecrübeler gerekse’nda DEAŞ’ın şeytani tuzaklarına karşı verilen mücadelenin getirdiği operasyonel katkılar düşünüldüğünde terör örgütünün açtığı tüneller, EYP tuzakları, sivil halkı canlı kalkan yapması gibi her türlü hamlesine karşı Türk askeri göreve hazır bulunuyor.Harekata Türk Silahlı Kuvvetleri’nce eğitilen Özgür Suriye Ordusu güçlerinden yaklaşık 5 bin kişi katılacak. Öncü kuvveti oluşturacak ÖSO, TSK desteğiyle Afrin’i terör unsurlarından arındıracak.Yine PKK/PYD işgaline karşı Münbiç’te ayaklanan aşiretlerin de Fırat’ın doğusundan ve Münbiç’ten yönelebilecek muhtemel tehdide karşı tedbir alması planlanıyor.2. Ordu Komutanı olan eski Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2. Ordu Komutan Vekili olarak atanmıştı. Vekaleten yapılan bu atamanın ardından 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti.8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü.Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.