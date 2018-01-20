Afrin'e kara harekatı olacak mı?



"BU OPERASYONUN İLK AŞAMASI"

"KARA HAREKATININ BAŞLAMASI BEKLENİYOR"

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"Afrin harekatı en az 2-3 ay sürebilecek tehlikeli bir harekattır"

Gizem Yetil

Türkiye,başlattı.'ın karargahtan bizzat yönettiği operasyonda 72 uçak bombardıman sonrası üslerine döndü. Hava operasyonundan sonraKanal D haberin deneyimli savaş muhabiri Cem Tekel, Azez'de bölgedeki son gelişmeleri izliyor. CNN Türk canlı yayınına katılan Cem Tekel, sırada kara harekatının doluğunu söyledi.İlk bombardıman anlarında da Azez'deydik. Bombardımanın başlama anına da tanıklık ettik. Önce sıfır noktasındaydılar ardından Azez'in üstünden geçip PYD mevzilerini bombaladılar. Minak Havaalanı'ndaki YPG hedefleri vuruldu. Bu operasyonun daha ilk aşaması. Buna bir yumuşatma operasyonu denilebilir.Bundan sonra tanklar ve zırhlı araçlar, hem de bordo bereliler ve Özgür Suriye Ordusu devreye girecek. Son bir kaç gündür hazırlıklar tamamlanmıştı. Bir kara harekatının başlaması bekleniyor. Bu gece kritik ama tabii kara operasyonunun ne zaman başlayacağı söylenmiyor. Artık bundan sonra karadan ilerlenecek.Gerek duyulduğunda da obüsler ya da hava bombardımanıyla kara harekatına destek sağlanacak. Ve Afrin'e doğru hareket edilmeye başlanacak. Şimdi durum biraz daha sakin görünüyor. Hava operasyonunun ardından burada durum daha sessiz.