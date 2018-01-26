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Afrin gazisi: Vatan bizi bekliyor gitmem lazım

Suriye’nin Afrin bölgesindeki "Zeytin Dalı Harekatı"nda yaralanan ve tedavisi için baba ocağı Erzincan’a getirilen tankçı uzman çavuş Alper Akpunar, "Afrin’de gece gündüz demeden herkes görevinin başında, aynı şekilde inşallah ben de görevime döneceğim. Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmek tekrar görev yerime döneceğim." dedi

Afrin gazisi: Vatan bizi bekliyor gitmem lazım
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Erzincanlı tankçı uzman çavuş Akpunar (28) teröristlerin roketli saldırısında yaralandı.

TEDAVİ İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ


Uzman çavuş Akpunar, Hatay’daki ilk müdahalenin ardından tedavisi için baba ocağı Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki evine getirildi.

Gazi Alper Akpunar, burada babası Bekir, annesi Huriye, ablası Arzu, erkek kardeşi İbrahim, eşi Esra Akpunar’ın yanı sıra Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve Birlik Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Prof. Dr. Erdal Akpınar tarafından karşılandı.


Erzincan Vali Vekili Fatih Acar, Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ve Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Muhammer Doğan da Alper Akpunar’ı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Vali Vekili Acar, sohbet ettiği gazi Akpunar’a, "Türk milleti, vatan, millet, bayrak gibi kavramlar için binlerce yıldır şehitler, gaziler, yaralılar veriyor. Sana da Allah şifalar versin, inşallah en kısa sürede iyi olacaksın." dedi.

'AYAĞIM İYİLEŞİNCE GÖREVİME DÖNECEĞİM'


Gazi Alper Akpunar ise gazetecilerin sorusu üzerine yaralandığında ilk önce aklına ailesinin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk başta ailem aklıma geldi ama yapacak bir şey yok, her şey vatan için. Sınırı geçtikten sonra böyle bir olay başımıza geldi. En kısa sürede inşallah iyileşip görev yerime döneceğim çünkü arkadaşlarım orada beni bekliyor. Afrin’de gece gündüz demeden herkes görevinin başında, aynı şekilde inşallah ben de görevime döneceğim. Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmek tekrar görev yerime döneceğim."

ANNE: HER ŞEY VATAN İÇİN


Anne Huriye Akpunar da oğlunun yaralanmasından üzüntü duyduğunu ancak hayatta olmasına sevindiğini dile getirerek, "Canı sağ geldi, inşallah iyileşip tekrar görev yerine döner. Her şey vatan için." ifadesini kullandı.

Baba Bekir Akpunar ise Afrin’deki Mehmetçik’e başarılar dileyerek, "Oradaki evlatlar da bizim evlatlarımız, inşallah onlar da sağ salim görevlerini yapar." dedi.



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