15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Afrin harekâtı için Amerika'dan yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin harekatı konusunda bir açıklama daha yaptı, “Askeri operasyonun bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz” ifadesini kullandı

19 Ocak 2018, Cuma 19:48
Afrin harekâtı için Amerika'dan yeni açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarına ve Türkiye'nin sınır güvenliği endişelerine hizmet etmez." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamasının devamında, "Sınır Güvenliği Gücü yanlış bir ifadeydi. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir." ifadelerini kullandı.

BAKAN CANİKLİ:  'BU HAREKÂT YAPILACAK'


Bugün A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli operasyonun yapılacağını söyledi. Bakan Canikli, "Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekâtın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekât yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek" dedi. 

Canikli, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin açıklamasına ilişkin de "(En büyük tehdit DEAŞ'tır, dolayısıyla herkes DEAŞ'e yönelik olarak bütün politikalarını belirlemeli, ona göre hareket etmeli) gibi bir yaklaşım bugün itibarıyla son derece anlamsız, içi boş bir sözdür, açıklamadır. DEAŞ tehdidinin bittiği resmi olarak ilan edildi zaten. DEAŞ tehdidi artık hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldırılmıştır. Bu gerçek ortadayken halen 'DEAŞ'a karşı odaklansın' gibi açıklama gerçekten çok anlamsız bir açıklama" diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

PKK/PYD-YPG terör örgütü çocuklara zorla silah veriyor

PKK/PYD-YPG terör örgütü çocuklara zorla silah veriyor
Osman Baydemir gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Osman Baydemir gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi

Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi
İsrail polisi 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı

İsrail polisi 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı
Karne trafiği havadan görüntülendi

Karne trafiği havadan görüntülendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Almanya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Almanya'ya gidiyor
Hrant Dink ölümünün 11’inci yılında anıldı

Hrant Dink ölümünün 11’inci yılında anıldı
CHP Parti Meclisi sona erdi

CHP Parti Meclisi sona erdi
Son Dakika...ABD bine yakın PYD/PKK'lıyı sınıra yerleştirdi

Son Dakika...ABD bine yakın PYD/PKK'lıyı sınıra yerleştirdi
PKK/KCK operasyonlarında 15 tutuklama

PKK/KCK operasyonlarında 15 tutuklama
Son dakika... Malatya'da deprem! Elazığ'da da hissedildi

Son dakika... Malatya'da deprem! Elazığ'da da hissedildi