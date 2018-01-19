Afrin harekâtı için Amerika'dan yeni açıklama

BAKAN CANİKLİ: 'BU HAREKÂT YAPILACAK'

Mehmet Nuri Turan

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarına ve Türkiye'nin sınır güvenliği endişelerine hizmet etmez." dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamasının devamında, "Sınır Güvenliği Gücü yanlış bir ifadeydi. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir." ifadelerini kullandı.Bugün A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli operasyonun yapılacağını söyledi. Bakan Canikli, "Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekâtın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekât yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek" dedi.Canikli, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin açıklamasına ilişkin de "(En büyük tehdit DEAŞ'tır, dolayısıyla herkes DEAŞ'e yönelik olarak bütün politikalarını belirlemeli, ona göre hareket etmeli) gibi bir yaklaşım bugün itibarıyla son derece anlamsız, içi boş bir sözdür, açıklamadır. DEAŞ tehdidinin bittiği resmi olarak ilan edildi zaten. DEAŞ tehdidi artık hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldırılmıştır. Bu gerçek ortadayken halen 'DEAŞ'a karşı odaklansın' gibi açıklama gerçekten çok anlamsız bir açıklama" diye konuştu.