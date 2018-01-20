Son dakika! Ve Türkiye'nin Afrin operasyonu Türkiye saatiyle 17.00'da başladı.



ÖSO sınırı geçerken Türk savaş uçakları da Afrin'deki gözlem noktalarını ve silah depolarını bombaladı.

Dünyanın gözü kulağı Afrin'deki operasyon ve son dakika gelişmelerinde. Anbean Afrin operasyonunu takip ediyoruz. Tüm detaylar dakika dakika haberimizde.

Dakika dakika Afrin harekatı:

18.56

18.54 ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR

18:43

18:29 Hükümet'ten Afrin harekatına ilişkin ilk açıklama geldi.

18:26 Afrin'deki Rus birlikleri yer değiştirdi



18:24 Zeytin Dalı Harekatı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bilgilendirildi

18:20 Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay'dan idare ediyor

POSTA



F-16'LAR AFRİN'İ BOMBALADI!



GÖZLEM NOKTALARI VURULDU

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Kilis'te sınır bölgesi 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Afrin'e kara harekatı olacak mı?

Dünya Afrin'i böyle gördü

Rusya'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: Dikkatle takip ediyoruz

Amerika Afrin suskunluğunu bozdu

Türk jetleri Suriye hava sahasına girdi mi?

Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)

"Afrin harekatı en az 2-3 ay sürebilecek tehlikeli bir harekattır"

Adem Özdoğan

Kilis'te sınır bölgesi 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Afrin´e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlediği hava operasyonunun ardından sınır bölgesinde, kara unsurlarında yoğun hareketlilik gözlendi.TSK tarafından, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik obüs atışları gerçekleştiriliyor.Özgür Suriye Ordusu, Türkiye-Suriye sınırında Afrin girişinde Azez kentinde kara harekatına hazırlanıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.Afrin harekatına katılmak üzere Öncüpınar sınır kapısına gelen Leopar tanklar operasyon için Öncüpınar sınır kapısından geçiyor.Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Genelkurmay Başkanı ve diğer yetkililerden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgi alıyorBaşbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Karargahı'na gitti.Suriye tarafında görevli ÖSO birliklerini taşıyan ve Kilis’ten geçen 10 otobüs Hatay’a geldi. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. ÖSO birlikleri Afrin operasyonu kapsamında görevli birliklere takviye olacak.TSK: Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir.Türkiye Kızılay aracılığıyla Azez'de çadır kent kurmaya başladı.BM Güvenlik Konseyi’nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin’in Türkiye’deki temsilcilerinin Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılması bekleniyor.Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını vurdu.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada," Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim" ifadesini kullandı.ürk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.Yaralanan teröristler hastaneye kaldırıldı. TSK yaptığı açıklamada 'PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ, vurulan teröristleri sivilmiş gibi göstermeye çalışıyor.' dedi.Amerika Maslahatgüzarı Türk Dışişleri'ne çağrılarak Afrin operasyonu konusunda bilgilendirildiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in sınırdaki Saatli köyü kırsalına çatışma sesleri geliyor.TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasının ardından terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Saatli bölgesine yönelik taciz atışları yapıldı.Burada konuşlu birliklerin misliyle karşılık vermesi üzerine bölgeden yoğun çatışma sesleri duyuldu.Bu arada TSK'ya ait savaş uçaklarının da bölge üzerinde uçuş yaptığı görüldü.Rus ve İran büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına geldi!Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır. Zeytin Dalı Harekatı, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış, meşru ve uluslararası hukuka uygun bir harekattır" dedi.Sputnik'in haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Türkiye’nin harekât başlattığı Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir.(Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili) BM dahil tüm taraflara bilgi verdik.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ’Zeytin Dalı Harekatı’na havadan bombardıman yaparak başlaması ardından gözlerin çevrildiği Adana’nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü’nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.yazarı Hakan Çelik, CNN Türk canlı yayınında TSK'nın bu harekatla sadece PKK ve YPG hedeflerini değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütlerini de vurduğunu belirtti. Hakan Çelik, Hulusi Akar'ın operasyon başlamadan önce Rusya Genelkurmay Başkanı ve Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford ile de görüştüğünün bilgisini verdi.TSK, Afrin harekatını resmen duyurdu. Afrin'e düzenlenen harekata 'Zeytin Dalı' adı verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden kalkan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı.Hatay’ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin’e geçip 6 noktaya bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçesinindeki sınır birlikleri ile Kilis’teki sınır birliklerinden Afrin’e top atışları yapıldı.İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Türkiye, Rusya ve ABD arasında ise yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor.