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"Afrin harekatı en az 2-3 ay sürebilecek tehlikeli bir harekattır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Afrin Harekatı fiilen başlamıştır’ açıklamasının ardından terör örgütü YPG’nin kontrol ettiği bölge karadan topçular, havadan da Türk savaş uçaklarınca bombalanmaya başlandı

Harekatın başlamasını değerlendiren İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "En az 2-3 ay sürebilecek tehlikeli riskli bir çatışmaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Ama Türkiye, meskun mahalde nasıl çatışmaya girilebileceğini bilen bir orduya sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu harekatı minimum zaiyatla, gerçekleştirecek güçte ve niteliktedir" dedi.


"TÜRKİYE KARARLIDIR"


Bu harekat Suriye’nin kuzeyinde defakto olarak kurulmak istenen terör devletine karşı Türkiye’nin izin vermeyeceğini gösteren kararlılığının bir sonucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Caşın "Türkiye kararlıdır. Fırat Kalkanı’ndan sonraki ikinci harekattır. Burada aslolan Türkiye’nin kararlılığıdır. Bir terör devletine asla müsaade etmeyeceği ve bunun egemen bir devlet olarak, beka meselesi olduğunu göstermesi, benimsemesidir. Anayasa’ya göre meclisten asker gönderme yetkisi de almıştır ve siyasi partilerce de desteklendiğini düşünüyorum" dedi.
 

"TEHLİKELİ BİR HAREKATTIR"


En az 2-3 ay sürebilecek, riskli bir çatışmaya girdiğimizi söyleyebiliriz, tehlikeli bir harekattır. Ama Türkiye meskun mahalde nasıl çatışmaya girilebileceğini bilen bir Silahlı Kuvvetlere orduya sahiptir. İki tugayla, özel birliklerimiz, komando birliklerimiz istihbarat ve borda berelilerle minimum zaiyatla bu harekatı gerçekleştirecektir.




Türkiye, Cenevre Sözleşmelerine, savaş hukukunun öngördüğü sivil hedeflerin , savaş dışı hedeflerin gözetilmesini bilen bir orduyla hareket etmektedir. Bu bakımdan TSK için çetin bir sınav olacağını öngörmekteyim. Türkiye bu harekatı yapmasaydı, terör örgütünün denize çıkması Hatay ve İskenderun’u tehdit etmesi söz konusudur ki Türkiye bunu asla kabul edemezdi. Aksi halde Türkiye soyunduğu enerji köprüsü misyonunu kaybedecektir ve burda bu harekatla hem ABD hem İsrail olacaktır. "

Afrin harekatından ilk fotoğraflar Afrin harekatından ilk fotoğraflar
Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)

 


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Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)
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