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Afrin Harekatı'nda 23 gün: Hacı İskender Köyü ele geçirildi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

11 Şubat 2018, Pazar 14:27
Afrin Harekatı'nda 23 gün: Hacı İskender Köyü ele geçirildi
TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266’ya yükseldiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 10 Şubat 2018 tarihinde, 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur” denildi. 

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. günAfrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün
 


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