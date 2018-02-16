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Afrin Harekatı'nda 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı hârekatı’ kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarılan Dikmetaş köyü yakınlarında teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 3 metre genişliğindeki hendeğin hârekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesi’nden Burseya Dağı’na uzandığı belirlendi

16 Şubat 2018, Cuma 15:22
Afrin Harekatı'nda 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu!
TSK tarafından 20 Ocak’ta başlatılan 'Zeytin Dalı hârekatı' kapsamında Afrin kırsalında çok sayıda köy, terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden arındırılan yerleşim alanları ile kritik bölgelerde güvenlik güçlerince patlayıcı imha çalışması sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek Azez ve çevre köylere gidenler dönüyor.


5 KİLOMETRELİK TÜNEL


Hârekat kapsamında kısa süre önce Afrin'in Dikmetaş köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanan patlayıcı arama ve temizleme çalışmasına devam edilen Dikmetaş köyü ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Yazıbağ köyü arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. Görenleri şaşırtan 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.



Kilometrelerce uzanan ve arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği tünelin, teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendekle ayrıca kara operasyonunda, birliklerin hareket alanını kısıtlayarak ilerlemesini engellemenin amaçlandığı kaydedildi.


 


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