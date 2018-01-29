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Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik 915. Tepe ele geçirildi

29 Ocak 2018, Pazartesi 19:16
Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)
Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı tüm hakim noktalar kontrol altına alındı.
 

21 NOKTA KURTARILDI


Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki günlerinde, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740.Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü ele geçirmişti.

STRATEJİK BURSEYA DAĞI DA ELE GEÇİRİLMİŞTİ


Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı harekatının 9. gününde stratejik Burseya Dağı ele geçirilmişti.

Stratejik Burseya Dağı ele geçirildiStratejik Burseya Dağı ele geçirildi
Burseya Dağı ele geçirildi (Burseya Dağı'ndan fotoğraflar)Burseya Dağı ele geçirildi (Burseya Dağı'ndan fotoğraflar)


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