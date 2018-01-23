Afrin Harekatında en az 260 terörist etkisiz hale getirildi



TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildi.



3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU



TSK'NIN AÇIKLAMASI:

Gizem Yetil

Son dakika....Türkiye 20 Ocak saat 17.00'da Afrin'e harekat başlattı. Dünyanın gözü kulağı Afrin'deki operasyon ve gelişmelerinde. Afrin harekatı 4'üncü gününde Burseya Dağı çevresinde çatışmalar devam ediyor. Sınır bölgelerinde yoğun top atışarı devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamaya göre ilk 4 günde toplam 16 nokta ele geçirildi, en az 260 terörist etkisiz hale getirildiHarekat kapsamında Kilis'in Suriye sınırında dün girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit oldu. Ardından, 30 yaşındaki Antalyalı Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehadet haberi ulaştı. Bugün akşam saatlerinde ise Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu."Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."