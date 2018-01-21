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Afrin harekatında (Zeytin Dalı) son durum bu fotoğrafla özetlendi (Mühimmat deposu vuruldu)

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun zamandır beklenen Afrin harekatı dün başladı. Genelkurmay harekatın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu. Tanklar gece yarısı Kilis'ten Suriye'ye geçti. PYD/PKK'nın Afrin'deki askeri hastaneyi kapattığı, kentteki kontrol noktalarını seyrekleştirdiği, sivil kıyafetlere büründüğü bilgilerine  ulaşıldı. Zeytin Dalı harekatından bu sabah sıcak görüntüler geldi. Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor 

21 Ocak 2018, Pazar 09:16
Afrin harekatında (Zeytin Dalı) son durum bu fotoğrafla özetlendi (Mühimmat deposu vuruldu)
Genelkurmay Başkanlığı dün saat 17.35’te harekatı dünya kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, harekâtın sadece PYD-YPG/PKK güçlerine karşı değil aynı zamanda terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik olduğu da vurgulandı.

TSK iki ayrı açıklama daha yaparak DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu, harekât sonrası terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladığını duyurdu. 

TSK'dan sabah saatlerinde yapılan en son açıklamada, terör örgütü mensupları tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan bir tünelin vurulma anının fotoğrafları ve videosu yayınlandı.



Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.


 


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