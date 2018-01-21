Afrin harekatında (Zeytin Dalı) son durum bu fotoğrafla özetlendi (Mühimmat deposu vuruldu)

Can Hakman

Genelkurmay Başkanlığı dün saat 17.35’te harekatı dünya kamuoyuna duyurdu.Açıklamada, harekâtın sadecegüçlerine karşı değil aynı zamanda terör örgütühedeflerine yönelik olduğu da vurgulandı.iki ayrı açıklama daha yaparak DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu, harekât sonrası terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladığını duyurdu.'dan sabah saatlerinde yapılan en son açıklamada, terör örgütü mensupları tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan bir tünelin vurulma anının fotoğrafları ve videosu yayınlandı.Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.