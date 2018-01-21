Afrin harekatında (Zeytin Dalı) son durum bu fotoğrafla özetlendi (Mühimmat deposu vuruldu)

Son Dakika... Halk askeri Afrin'e dualarla, bayraklarla uğurladı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun zamandır beklenen Afrin harekatı dün başladı. Genelkurmay harekatın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu. Tanklar gece yarısı Kilis'ten Suriye'ye geçti. PYD/PKK'nın Afrin'deki askeri hastaneyi kapattığı, kentteki kontrol noktalarını seyrekleştirdiği, sivil kıyafetlere büründüğü bilgilerine ulaşıldı. Zeytin Dalı harekatından bu sabah sıcak görüntüler geldi. Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor