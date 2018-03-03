Afrin harekatındaki Yeniceli askerden HES mesajı

'BİZ AFRİN'İ SİZ ŞEKER KANYONU'NU SAVUNUN'

'UMARIM HES KARARINDAN DÖNÜLÜR'

Mine Bozkurt

Bölgede görevli Karabük Yeniceli asker, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen ve büyük tepki çeken Yenice’de Şeker Kanyonu üzerine yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı, tepkisini ilginç bir yöntemle dile getirdi.Bölgede terör unsurlarının üzerine yağan mühimmatlardan birinin üzerine “Biz Afrin’i Siz Şeker Kanyonu'nu Savunun” yazan asker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada devlet büyüklerinden bu konuda duyarlı olmalarını istedi.HES’e karşı başlattıkları mücadelede Afrin’de görevli Yeniceli askerin kendilerine verdiği desteği tüm kesimden beklediklerini kaydedenaşkanı Tahsin Karaarslan ise “Afrin’de görevli askerimizin bu mesajını iyi anlamak ve duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda Şeker’e HES yapılması kararından dönülür.” şeklinde açıklama yaptı.