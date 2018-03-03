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Afrin harekatındaki Yeniceli askerden HES mesajı

TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde terör unsurlarından temizlemek üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede görevli bulunan Yeniceli bir asker, anlamlı bir mesajı çok dikkat çeken bir yöntemle gönderdi

Afrin harekatındaki Yeniceli askerden HES mesajı
Bölgede görevli Karabük Yeniceli asker, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen ve büyük tepki çeken Yenice’de Şeker Kanyonu üzerine yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı, tepkisini ilginç bir yöntemle dile getirdi.

'BİZ AFRİN'İ SİZ ŞEKER KANYONU'NU SAVUNUN'


Bölgede terör unsurlarının üzerine yağan mühimmatlardan birinin üzerine “Biz Afrin’i Siz Şeker Kanyonu'nu Savunun” yazan asker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada devlet büyüklerinden bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

'UMARIM HES KARARINDAN DÖNÜLÜR'


HES’e karşı başlattıkları mücadelede Afrin’de görevli Yeniceli askerin kendilerine verdiği desteği tüm kesimden beklediklerini kaydeden Yenice Gençlik Platformu Başkanı Tahsin Karaarslan ise “Afrin’de görevli askerimizin bu mesajını iyi anlamak ve duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda Şeker’e HES yapılması kararından dönülür.” şeklinde açıklama yaptı.


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