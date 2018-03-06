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Afrin'in Cinderes belde merkezi havadan böyle görüntülendi

Terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin’in Cinderes belde merkezi havadan görüntülendi. Beldenin boşaltılmış olduğu dikkati çekerken, PYD/PKK’nın, belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak üzere Afrin’e gönderdiği öğrenildi

06 Mart 2018, Salı 14:20
Afrin'in Cinderes belde merkezi havadan böyle görüntülendi
Anadolu Ajansı, Afrin’in güneybakısında bulunan, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Cinderes beldesini insansız hava aracı (İHA) ile havadan görüntüledi.

Geniş tarım arazileri ile çevrili beldenin büyük ölçüde boşaltıldığı görülüyor. Cinderes, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış durumda.


SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK AFRİN'E NAKLETTİLER


PYD/PKK’nın Cinderes’teki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini belirten yerel kaynaklar, terör örgütünün Cinderes çevresine mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kurduğunu ifade etti.





TSK ve ÖSO’nun operasyonlarıyla Afrin ile ana otoyol irtibatı kesilen Cinderes’e açılan tali yolların da TSK ve ÖSO’nun gözetiminde olduğunu belirten kaynaklar, PYD/PKK’nın belde merkezinde tuzaklar ve belirli sayıda terörist ile mukavemet göstereceğini belirtti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 114’ü köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı. 

 


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