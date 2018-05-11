Afrin kahramanı PÖH'ler Hatay'a döndü



SİLAH ARKADAŞLARI DA KARŞILAMADA

AİLELER GURURLU

Serap Belovacıklı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Hatay'dan Afrin'e uğurlanan polis özel harekat (PÖH) ekipleri kente döndü.İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 44 kişilik 2 grup, şube müdürlüğündeki karşılama töreni için şehir merkezine giriş yaptıkları sırada telsizden, "Şerefle sürdürdüğümüz Afrin operasyonu sonucunda il merkezine intikalimiz sağlanmıştır." anonsu geçti.Bunun üzerine aynı frekanstan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de "Şerefli görevini tamamlayan tüm arkadaşlarımızı gözlerinden öpüyorum, hepsine 'hoş geldiniz' diyorum" şeklinde anons yaptı. Hatay Özel Harekat Şube Müdürü Abdulmuttalip Arslan ise anonsa "Yiğit kahramanlarımızı karşılamak üzere şubede bekliyoruz" karşılığını verdi.Afrin'deki görevleri kapsamında, 1083 rakımlı Keltepe bölgesinde (Şehitler Ölmez Tepesi) teröristlerle çıkan ve 9 askerin şehit düştüğü, 12'sinin de yaralandığı çatışmada da yer alan özel harekat polislerini, şube müdürlüğünde İl Emniyet Müdürü Karabörk ile aileleri ve silah arkadaşları karşıladı.Duygusal anların yaşandığı karşılamada polisler, aileleriyle uzun süre hasret giderdi.Grup amiri Erdoğan Çelik, Keltepe'ye dikilen Türk bayrağını öperek İl Emniyet Müdürü Karabörk'e takdim etti.Henüz 23 günlük bebeği ile eşini karşılamaya gelen Munise Çelik, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu aktardı.Eşinin doğum için gelebildiğini ancak daha sonra görüşemediklerini anlatan Çelik, "Rabb'ime şükürler olsun. Şükürler olsun ki kavuştuk." dedi.Damadını karşılamaya gelen Suphi Geçit de çok gururlu olduğunu dile getirdi.Kızıyla eşini karşılayan Ulviye Kaçar ise eşinin güzel bir görevden döndüğünü ve çok sevinçli olduklarını ifade etti.Karşılama töreninde kurban kesilerek dua edildi.Ekip, 22 Şubat'ta Afrin'e uğurlanmıştı.