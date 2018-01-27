Afrin kırsalında yoğun çatışma sesleri



TOP ATIŞI VE SİLAH SESLERİ GELİYOR

Gizem Yetil

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde top atışı ve makineli silah sesleri sınır mahallelerinden de duyulurken teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları, helikopterler ve obüslerle vuruluyor.Çok sayıda savaş uçağı ve helikopterin sınır hattındaki uçuşu sürüyor.