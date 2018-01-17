Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Afrin
nerede? Afrin
Türkiye'nin neresinde? Afrin neden bu kadar önemli? Bu sorular ve devamındaki onlarca soru.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin
operasyonuna yönelik sözleri ardından ‘Afrin'in konumu ve Türkiye açısından önemi gündeme geldi. Amerika
, Türkiye
'nin Irak
ve Suriye
sınırında sınır güvenliğini sağlamak için çoğunluğunu YPG
'lilerden oluştuğu 30 bin kişilik bir ordu kuracağını açıkladı. Türkiye bu açıklamaya çok sert tepki gösterdi.
Hulusi Akar’dan ABD Genelkurmay Başkanı’na Afrin uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tüm hazırlıklar tamam. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi ve Afrin'e olası bir operasyonun mesajını verdi. Takviye komando birlikleri ve zırhlı araçlar Afrin'in karşısında konuşlandırdı. Toma Hawk füzelerinin yönü Afrin'e çevrildi.
Afrin'e sevkıyat
Peki, Afrin nerede? Neden bu kadar önemli? İşte Afrin’in coğrafi konumu ve özellikleri!
AFRİN'İN SEMBOLÜ ZEYTİN
Afrin, Suriye'nin kuzey batısında olan kent. Kentin nüfusu 50.000'in üzerindedir. Zeytin ağacı Afrin'in sembolüdür ve zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı ve tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır.
AFRİN’İN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı.
Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib’in ardından Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.
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Yaşar Can