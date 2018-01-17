Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Afrin ile yatıyoruz, Afrin ile kalkıyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'le ilgili peş peşe sert mesajlar veriyor. Tüm bu gelişmeler sonrası herkesin aklına aynı soru var: Afrin nerede? Afrin neden önemli? Afrin haritada nerede? Tüm detaylar haberimizde...