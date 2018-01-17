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Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Afrin ile yatıyoruz, Afrin ile kalkıyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'le ilgili peş peşe sert mesajlar veriyor. Tüm bu gelişmeler sonrası herkesin aklına aynı soru var: Afrin nerede? Afrin neden önemli? Afrin haritada nerede? Tüm detaylar haberimizde...

17 Ocak 2018, Çarşamba 11:51
Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?
Afrin nerede? Afrin Türkiye'nin neresinde? Afrin neden bu kadar önemli? Bu sorular ve devamındaki onlarca soru.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin operasyonuna yönelik sözleri ardından ‘Afrin'in konumu ve Türkiye açısından önemi gündeme geldi. Amerika, Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırında sınır güvenliğini sağlamak için çoğunluğunu YPG'lilerden oluştuğu  30 bin kişilik bir ordu kuracağını açıkladı. Türkiye bu açıklamaya çok sert tepki gösterdi.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tüm hazırlıklar tamam. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi ve Afrin'e olası bir operasyonun mesajını verdi. Takviye komando birlikleri ve zırhlı araçlar Afrin'in karşısında konuşlandırdı. Toma Hawk füzelerinin yönü Afrin'e çevrildi.

Afrin'e sevkıyat Afrin'e sevkıyat

Peki, Afrin nerede? Neden bu kadar önemli? İşte Afrin’in coğrafi konumu ve özellikleri!

AFRİN'İN SEMBOLÜ ZEYTİN


Afrin, Suriye'nin kuzey batısında olan kent. Kentin nüfusu 50.000'in üzerindedir. Zeytin ağacı Afrin'in sembolüdür ve zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı ve tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır.



AFRİN’İN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ


Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı.



Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib’in ardından Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.

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