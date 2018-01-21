Afrin operasyonu film oluyor: Bordo Bereliler 2 Afrin

TSK
, terör örgütü PYD
’nin kontrolünde bulunan Suriye
’nin Afrin
kentindeki mevzilerini top atışıyla 13 Ocak günü vurmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamasından sonra Afrin
operasyonuna hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye tank sevkıyatına başladı. Komandoların da gittiği bölgede artık Afrin
'e giriş için talimat bekleniyor.
AFRİN OPERASYONU BEYAZPERDE’YE TAŞINACAK
Yaklaşık olarak bir haftadır Türkiye’nin gündemine oturan Afrin harekâtı beyazperdeye de taşınmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmeni Erhan Baytimur
, daha önce de ‘Bordo Bereliler Suriye
’ filmine imza atmıştı. Afrin
harekâtında ‘Bordo Bereliler
’e verilen kilit rolü dikkatle takip ettiklerini belirten Baytimur, ilk filmi ’15 Temmuz
’ ruhuyla çektiklerini, bu filmin hikayesinin ise çok farklı olduğunu, Afrin
'de başlayan bir operasyonun İnegöl
'de son bulmasını konu aldığını ifade etti.
Filmin ismi ‘Bordo Bereliler 2 Afrin
’ olacak.
Can Hakman