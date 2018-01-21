Afrin operasyonu film oluyor: Bordo Bereliler 2 Afrin



AFRİN OPERASYONU BEYAZPERDE’YE TAŞINACAK

Can Hakman

, terör örgütü’nin kontrolünde bulunan’ninkentindeki mevzilerini top atışıyla 13 Ocak günü vurmaya başlamıştı.'ın açıklamasından sonraoperasyonuna hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye tank sevkıyatına başladı. Komandoların da gittiği bölgede artık'e giriş için talimat bekleniyor.Yaklaşık olarak bir haftadır Türkiye’nin gündemine oturan Afrin harekâtı beyazperdeye de taşınmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmeni, daha önce de ‘’ filmine imza atmıştı.harekâtında ‘’e verilen kilit rolü dikkatle takip ettiklerini belirten Baytimur, ilk filmi ’’ ruhuyla çektiklerini, bu filmin hikayesinin ise çok farklı olduğunu,'de başlayan bir operasyonun'de son bulmasını konu aldığını ifade etti.Filmin ismi ‘’ olacak.