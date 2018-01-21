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Afrin Operasyonu'na tepki gösteren HDP’den 'sokak' çağrısı!

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik harekatını 'işgal girişimi' olarak nitelendirdi, halkı sokağa çıkarak harekata tepki göstermeye davet etti

Afrin Operasyonu'na tepki gösteren HDP’den 'sokak' çağrısı!
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım imzasıyla HDP Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanlıkları, kadın ve gençlik meclisi ile milletvekillerine gönderilen "bilgi notu"nda Türk Silahı Kuvvetleri'nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik harekatına tepki gösterildi.


'KOBANE'Yİ SAVUNDUĞUMUZ GİBİ...'


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik harekatını "Efrin’in işgal girişimi" olarak nitelendiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Efrin işgal girişimine karşı barışı ve halkların birlikte yaşam iradesini savunmak amacıyla yerellerimizdeki savaş karşıtlarıyla birlikte pazar ve pazartesi tüm gücümüzle kitlesel basın açıklamaları ve yürüyüşler yapılmalı, hükümetin ve destek veren partilerin savaşçı politikalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmelidir. Bu işgal girişimi sürdükçe asla durmayacağız. Kobane’yi savunduğumuz gibi Efrin’i de savunacağız. Efrin’e saldırı tüm Kürtlere saldırıdır. Efrin’e saldırı Amed’e, Kerkük"e, Mahabat’a saldırıdır. Bu duruma asla sessiz kalınmamalıdır. Halklarımızı sokağa sesini yükseltmeye ve demokratik tepkisini vermeye çağırıyoruz." 


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