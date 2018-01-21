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Afrin Operasyonu'nun adı neden Zeytin Dalı? 72 uçak kullanılmasının sırrı...

TSK’nın beklenen Afrin Harekâtı dün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kütahya’da verdiği “Harekât sahada fiilen başladı” mesajından iki saat sonra Türk savaş uçakları, Afrin’deki PKK/PYD hedeflerini vurdu. Genelkurmay Başkanlığı, saat 17.00’de başlayan harekâtın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu

21 Ocak 2018, Pazar 07:40
Afrin Operasyonu'nun adı neden Zeytin Dalı? 72 uçak kullanılmasının sırrı...
Peki Afrin Operasyonu'na neden Zeytin Dalı adı veridi? Hürriyet muhabiri Uğur Ergan'ın verdiği bilgiye göre Zeytin Dalı’nın hem bölgenin zeytin ağaçlarıyla kaplı olması hem de barışı temsil etmesi nedeniyle kullanıldığı bildirildi.

Dün çeşitli üslerden kalkan ve operasyona katılan 72 uçak 108 PKK, PYD hedefini vurdu. Harekata katılan uçak sayısı Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı akıllara getirdi.


NEDEN 72 UÇAK KULLANILIYOR?


24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün sonra yani 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 şehit vermiştik. 20 Ocak 2017 itibarıyla başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen harekatın ilk gününde havalanan 72 uçak, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşu oldu.
 

'YAKIN TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ'


Öte yandan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da operasyona katılan uçak sayısına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ağar, "Afrin karasalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi. En son 2007’de Irak’ın kuzeyine yapılan harekata 50 uçak katılmıştı. 113 hedefin % 95.57 bir isabetle 108’inin vurulması ise bir rekor. Dünyada benzeri yok" dedi.


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