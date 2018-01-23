15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Afrin operasyonuna zeytin fidanı dikerek destek verdi

Aydın'ın Nazilli İlçesi Belediye Başkanı Haluk Alıcık 'Zeytin Dalı' harekatına Şehitlik Abidesi önünde üç adet zeytin fidanı dikerek destek verdi

Afrin operasyonuna zeytin fidanı dikerek destek verdi
MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin mevzilerine yönelik ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatına destek vermek Nazilli Belediye Meydanı'nda bulunan Şehitlik Abidesi önüne üç zeytin fidanı dikti.

'EFELER DİYARI NAZİLLİ'DEN AFRİN'E SELAM OLSUN'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli konularda her daim bir ve beraber olduğunu söyleyen Alıcık, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatı barışı ve huzuru temsil ediyor. Türk milleti tarih boyunca barışın sembolü olmuştur. Biz 3 milyon Suriyeli kardeşimize kucak açmış bir milletiz. Şimdi onların hakkı olan topraklarına huzur ve güvenliği sağmak için girdik. Zeytin Dalı harekatına destek vermek için bugün Şehitlik Abidesi önüne 3 zeytin fidanı diktik. Efeler diyarı Nazilli'den Afrin'e selam olsun" dedi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kuyunun dibinde de olsan umuda sarıl

Kuyunun dibinde de olsan umuda sarıl
Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu
Son dakika: ABD heyeti Ankara’da

Son dakika: ABD heyeti Ankara’da
Afrin'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Afrin'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmak yok
Beyaz Saray'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama

Beyaz Saray'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama
On Numara çekildi (22 Ocak 2018 On Numara sonuçları)

On Numara çekildi (22 Ocak 2018 On Numara sonuçları)
Kuyudan sızan gazdan zehirlenen uzman çavuş şehit oldu

Kuyudan sızan gazdan zehirlenen uzman çavuş şehit oldu
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua
Kosova'dan Türkiye'ye Afrin desteği: Barışın habercisi!

Kosova'dan Türkiye'ye Afrin desteği: Barışın habercisi!
O ülke de Soçi'ye davet edildi.

O ülke de Soçi'ye davet edildi.