Afrin operasyonunda kar harekatı başladı



TERÖRİSTLER SAKLANIYOR



AMERİKA: SÜRE SINIRLI OLMALI



153 HEDEF VURULDU



UÇAKLAR BOMBALADI



YAPACAK ÇOK İŞ VAR



BEDELİNİ AĞIR ÖDER



‘KİMİ ALDATIYORSUN?’

KOMUTANLAR SINIRDA



YPG RUSYA'YI DÜŞMAN İLAN ETTİ



ÖSO'CULARA SARI BANT



CHP'DEN TAM DESTEK



‘DİYALOG ÖNEMLi’



HAİN SALDIRI



'SOKAK' ÇAĞRISINA ANINDA SORUŞTURMA

TSK, Afrin’i obüslerle bombardımana tutuyor

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

İdil Janet Demiray

Kilis’teki Gülbaba mevkiinden Suriye’ye girdi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte Afrin’e doğru ilerleyen birlikler PYD’nin elindeki 9 köyü kısa sürede kontrol altına aldı.Askerimizden korkan PYD’lilerin kasaba ve köylerde sivil halkın arasına karıştığı belirtiliyor. 32 Türk jeti dün PYD’nin silah ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu 45 hedefi imha etti. Uçaklar, PKK’nın Kuzey Irak’taki üssü Kandil Dağı’na benzetilen Afrin yakınındaki parsa Dağı’na da bomba yağdırdı. Kilis ve Hatay’daki topçular da Afrin’deki PYD mevzilerini gün boyu vurdu.ÖSO’ya bağlı 25 bin gönüllünün, askerimizle birlikte katıldığı harekatta kısa sürede Afrin kuşatılacak. Darmadağın olan PYD, Afrin’de Türkiye’yi destekleyen Rusya’yı düşman ilan etti. Amerikan Dışişleri de dün şu açıklamayı yaptı: NATO müttefikimiz ve DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasında kritik ortağımız Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Operasyonun kapsam ve süresi sınırlı olmalı.Adana İncirlik’ten kalkan 192’nci filoya ait ‘’ simgeli uçaklar Afrin’i vurdu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye yönelik önceki gün başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında savaş uçakları ve sınırda konuşlu Türk topçusu dün sabaha kadar 153 hedefi vurup yok etti. Sabah 11.05’te ise kara harekatı başladı. Türk askeri Kilis’in Gülbaba mevkiinden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle beraber Suriye’ye girdi. TSK’ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri kısa sürede sınırdan 5 kilometre derinliğe ulaştı.Asker Hatay Hassa’nın Yalangöz mevkiinde de sınırı geçip ilerlemeye başladı. Asker ve ÖSO kısa sürede Afrin’in kuzey batısında 9 köy ve 2 stratejik tepeyi ele geçirdi. 32 savaş uçağı terör örgütünün sığınak, barınak, mühimmat deposu ve mevzi olarak kullandığı 45 hedefi imha etti. Vurulan yerler arasında örgütün eğitim kampının olduğu Parsa Dağı da var. YPG’nin Parsa Dağı’ndan Afrin’e, içinden araçların geçebildiği dev tüneller inşa ettiği ileri sürülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’da AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde Afrin harekatıyla ilgili şunları söyledi:● Mehmetçiği gören terörist arkasına bakmadan kaçıyor. Onlar kaçacak, Mehmetçiğim kovalayacak. Çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.● HDP Kürt vatandaşlarımı sokağa çağırıyor. Bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler. Bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok.● Yok ‘Kan dökülmesini istemiyoruz’, yok şu, yok bu. Sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur.● Bazı müttefik ülkeler (Amerika’yı kastediyor) ‘Biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık’ diyor. Kimi aldatıyorsunuz ya! 5 bin tırın dışında 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var.● Durduk, durduk, durduk. Bir gece ansızın vurduk ama işimiz çok. Daha yapacağımız çok şey var.● Afrin’de yüzde 55 Arap, yüzde 35 sonradan buraya yerleştirilmiş Kürt ve yüzde 6-7 civarında Türkmen var. Bütün mesele Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek. Hedefimiz topraklarımızdaki 3.5 milyon Suriyeliyi kendi topraklarına göndermek.● CHP’nin içinde yerli ve milli kardeşlerimiz olduğuna inanıyorum. Onları da ben bu saflara davet ediyorum. Gelsinler beraber yürüyelim.Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk gününü Ankara’daki Genelkurmay Karargahı’ndan yöneten Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, dün Hatay sınırına gitti. Kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Org. Hulusi Akar, denetimlerde bulundu ve askere moral verdi. Org. Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bagheri ile de operasyona ilişkin telfon görüşmesi yaptı.Türk ordusunun harekatıyla şoka giren PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG, Rusya’yı düşman ilan etti. YPG’nin açıklamasında “Rusya yeşil ışık yakmasa Türkiye Afrin’e giremezdi. Afrin’den askerini çeken Rusya Türkiye’nin ortağıdır. Bu yüzden Türkiye kadar Rusya’yı da sorumlu tutuyoruz” denildi.ÖSO mensupları dost ateşini ve dışarıdan sızma girişimini önlemek için kollarına sarı bant takıyor. Fırat Kalkanı Harekatı’nda da ÖSO birliklerindeki Araplar kırmızı, Türkmenler mavi bant takmıştı.CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan milli güvenliğin her şeyin üstünde olduğunu, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini söyledi. Bülent Tezcan “Hiçbir zaman terörle mücadeleyi iç siyaset malzemesi olarak görmedik. Bu milli meseledir. Milli güvenliğimiz her şeyin üstündedir. Harekatın başarılı olmasını canı gönülden diliyoruz. Bu harekatın arkasında olduğumuzu açıklıyoruz” dedi.Bülent Tezcan, Türkiye’nin bu süreçte taraflarla aktif diyalog içinde olması gerektiğini, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının önem taşıdığını söyledi.PKK’lı teröristler Suriye Afrin’den Hatay Reyhanlı ve Kilis’e roketli saldırı düzenledi. Toplam 15 roketin atıldığı hain saldırılarda Reyhanlı’da 1 Suriyeli öldü. Saldırılarda 19’u Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Bazı ev, işyeri ve arabalarda hasar meydana geldi.HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, Twitter’da Afrin operasyonunu ‘işgal girişimi’ olarak nitelendirdi ve halkı sokağa çıkarak tepki göstermeye çağırdı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter’a “Afrin’e operasyon, başarılı olursa ülkeyi iç savaşa sürükler, başarısız olursa darbeye zemin oluşturur” yazdı. Ankara Başsavcılığı, Ayhan Bilgen ve Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlattı. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir partisinin il başkanlığı binası önünde açıklama yapmak istedi. Polis açıklamaya izin vermeyince arbede yaşandı.