Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi

Büşra Kamış

TSK'nın Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 26 yaşındaki Karacaoğlu'nun naaşı, Erzincan'dan karayolu ile Giresun'un Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyündeki baba evine getirildi.Burada helallik alınmasının ardından cenaze Çamoluk Merkez Camisi'ne götürüldü. Bu sırada şehidin babası Süleyman, annesi Muazzez ve eşi Kıymet Karacaoğlu gözyaşı döktü. Ağabeyi Haşim Karacaoğlu ise uzun süre kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde bekledi.Törene katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de şehidin aile bireylerine başsağlığı dileyerek destek oldu.Yaklaşık bir hafta önce Afrin'de şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın babası Mehmet ve annesi Tülay Aktağ da törene katılarak şehit Karacaoğlu'nun ailesine destek oldu.Şehidin naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Çamoluk Şehitliği'nde toprağa verildi.Cenaze törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.