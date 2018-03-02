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Afrin şehidi Mehmet Dinek'in son fotoğrafında anlamlı mesaj

TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in şehit olmadan saatler önce ailesine cephede çekilmiş son fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı. Şehit asker, son fotoğrafında "Biz öldük mü ki vatan bölünsün" mesajını verdi

Afrin şehidi Mehmet Dinek'in son fotoğrafında anlamlı mesaj
İzmir Bornova'da görevli iken Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Suriye'ye giden Jandarma Astsubay Mehmet Dinek, diğer 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.
 

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI


İHA'nın haberine göre, şehidin Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan babası Kenan Dinek (50) ile annesi Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendikleri oğullarının şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Şehit Dinek'in sabah saatlerinde cephede çekilmiş son fotoğraflarını cep telefonu aracılığıyla ailesine gönderdiği, saatler sonra teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit olduğu ortaya çıktı.
 

"BİZ ÖLDÜK MÜ Kİ VATAN BÖLÜNSÜN"


Şehit askerin ailesine gönderdiği son fotoğraflarda "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun. M.D." ifadeleri yer aldı.



Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Dinek'in cenazesi, helallik alınması için bugün Nazilli'deki evine getirilecek, ardından da memleketi Denizli'nin Tavas ilçesi Çalık Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.


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