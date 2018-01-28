Afrin şehidi Mehmethan son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN EŞİ ÜNİFORMA GİYDİ

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Afrin şehidini eşi üniformasıyla karşıladı

Mehmet Nuri Turan

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Fatih Mehmethan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde tören düzenlendi.Törene, şehidin üniformasını giyen eşi Gamze, babası Mehmet, annesi Nihal Mehmethan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Hayati Yazıcı, Erol Kaya, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.Cenazeye, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çelenk gönderdi.İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehidin naaşı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Bir ölür bin diriliriz", "Yakılsın hainler, yıkılsın Afrin" sloganları eşliğinde cenaze arabasına götürüldü.Şehit Mehmethan'ın cenazesi, Ümraniye Kocatepe Şehitliği'nde toprağa verildi.AA