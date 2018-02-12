Afrin şehidi Musa Özalkan'ın evine haciz yolladılar! Bakanlıktan avukata suç duyurusu

CEBİNDEN MASRAFI KARŞILADI

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti

ÖNCE MAAŞA HACİZ GELDİ

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı

SAVCI AĞABEYİ ŞOKE OLDU

‘TÜRKMEN BALALAR' İÇİN ANAOKULU YAPTIRILMASINI VASİYET ETMİŞTİ



AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



AVUKATTAN AÇIKLAMA

Erdinç Şahin

… O Afrin'de yürütülen'nın ilk kahraman şehidi… 22 Ocak'ta ulaşan kara haber tümyasa boğduktan 1 gün sonra vicdanları yaralayan bir olay yaşandı… Şehidimizin daha önce yaptığı kazadan dolayı tazminat borcu vardı. Karşı tarafın avukatı, Musa Özalkan'ın arabasına ve emekli ikramiyesine 23 Ocak'ta haciz kararı aldırdı. ‘Yazıklar olsun' dedirtten olayın süreci ise şöyle gelişti:5 aylık kız babası, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan (30), 2009'da trafik kazası geçirdi. Serkan ve Züleyha Saçan isimli karı-kocanın arabasına çarptı. Kaskosu yoktu, karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden yaptırdı.Kaza yargıya taşındı, toplamda Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. '50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem' deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18 bin 838 lira ödeme yaptı.Karşı tarafın avukatı, 22 Ocak'ta Musa'nın şehit olduğunu öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak saat 14.51'de Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Şehidin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şöyle talep etti:“Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. Av Emine Gün.”Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü. Haciz talebi ve alınan kararların üzerinde tarih ve saatler var. 23 Ocak 2018 ve saat 14.52. Musa şehit düşerken cep telefonunun ekranı da kırıldı. Yerköy'de alınan haciz kararı 1 dakika sonra 14.53'te şehidin cep telefonuna düştü…Musa Özalkan'ın şehit düştüğü saldırıda kırılan telefonu ailesine verildi. O telefonunun ekranına ebediyete uğurladığı gün bu haciz mesajı düştü…Şehidin ağabeyi Necip Özalkan, savcı ve HSK'da müfettiş olarak görev yapıyor. Cep telefonunda haciz SMS'ini görünce şok oldu. Ağabey ve arkadaşları çare aradılar. Kendi aralarında 55 bin lira para topladılar. 8 Şubat günü Serkan-Züleyha çifti ile buluşup parayı verdiler. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18 bin liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.Özalkan'ın şehit olduğunda yürekleri param parça eden ‘vasiyeti' ortaya çıkmıştı… Göreve gitmeden önce arkadaşlarına ‘Şehit olursam Türkmen balalar için anaokulu-kreş yaptırılsın' demişti…Şehidin sosyal medyada da yayımlanan vasiyeti şu şekilde: “Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer'deki Türkmen Bala'lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun.”Adalet Bakanlığı'nca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Avukattan yapılan açıklamada ise Musa Özalkan'ın şehit olmadan önce maaşına ve aracına el konulduğu belirtilerek, dosyadan bir para tahsilatı olmadığı, bu talebin yenilenmesinin müvekkilleri ile alakalı olduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın ailesinin de müvekkili ile görüştüğünü ifade eden avukat, ailenin talebi üzerine borcu ödemek üzere olan bir talep olduğunu söyledi.Avukat, ailenin icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatları kanalıyla dosyayı kapattırdığı ve müvekkillerinin parayı aldığını söyledi.Avukatın açıklaması şu şekilde:2009'dan beri süregelen bir dosyaydı, şehit olmasından önce de Musa Bey'le birebir görüşüldü, kapatılacağı söylendi. Kapatılmadı ve maaş kesintisi olarak dosyaya yansıdı. Ölümü ile beraber de müvekkilim aile ile anlaştı ve dosya kapandı.Müvekkilim şehit olmasını öğrenince hacizlerin yenilenmesini ve alacağını nasıl alacağını sordu. Ama zaten dosyada haciz vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak adına talepte bulununca haciz talepleri yenilendi.Sözcü